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Видео из Днепропетровска шокировало Запад

08:37
  • вторник
  • 04 июня 2024

Французский политик призвал к миру на Украине

Страны Запада должны немедленно отказаться от военной поддержки Украины и выступить с призывами к миру.

Такое мнение озвучил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо после просмотренного видео с задержанием жителя Днепропетровска работниками военкомата. На кадрах видео, как двое работников территориального центра комплектования (ТЦК) пытаются силой втолкнуть мужчину в фургон. На помощь пришли местные жители, и украинцу удалось сбежать.

Филиппо назвал происходящее "уличным похищением во время насильственной мобилизации", передает РИА Новости.

"Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!", - написал политик в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее ВС России ударили по военному объекту в Днепропетровска, несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

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Задержание жителя Днепропетровска
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