Доля усыновления детей иностранцами продолжает снижаться

Нынешняя международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как отмечается в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного, в 2023 году иностранные граждане усыновили лишь 0,27% от общего числа переданных на усыновление детей (шесть из 2 243). По сравнению с 2022 годом, когда было усыновлено 57 детей, наблюдается снижение на более чем 89%.

Судя по тенденциям, в ближайшем обозримом будущем усыновление российских детей в другие страны может быть полностью прекращено, цитирует Львову-Белову ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что особое внимание стоило бы уделить и тому, что происходит в "колыбели демократии", как себя позиционируют Соединенные Штаты, с усыновленными детьми со всего мира.

В России разрабатывают инициативы, направленные на дополнительную защиту законных прав и интересов детей. В частности, предлагается запретить усыновление российский детей жителями и гражданами стран, где разрешается смена пола. Депутат Василий Пискарев подчеркивал, что мы "обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями".

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