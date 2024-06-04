ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Львова-Белова: Усыновление иностранцами детей из России может прекратиться

08:19
  • вторник
  • 04 июня 2024

Доля усыновления детей иностранцами продолжает снижаться

Нынешняя международная обстановка и изменения в двусторонних отношениях с западными странами могут привести к полному прекращению усыновления детей из России иностранцами. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как отмечается в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного, в 2023 году иностранные граждане усыновили лишь 0,27% от общего числа переданных на усыновление детей (шесть из 2 243). По сравнению с 2022 годом, когда было усыновлено 57 детей, наблюдается снижение на более чем 89%.

Судя по тенденциям, в ближайшем обозримом будущем усыновление российских детей в другие страны может быть полностью прекращено, цитирует Львову-Белову ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что особое внимание стоило бы уделить и тому, что происходит в "колыбели демократии", как себя позиционируют Соединенные Штаты, с усыновленными детьми со всего мира.

В России разрабатывают инициативы, направленные на дополнительную защиту законных прав и интересов детей. В частности, предлагается запретить усыновление российский детей жителями и гражданами стран, где разрешается смена пола. Депутат Василий Пискарев подчеркивал, что мы "обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.