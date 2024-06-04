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На Западе допустили решение Путина ударить по инструкторам из Франции на Украине

08:40
  • вторник
  • 04 июня 2024

Французский президент подтвердил отправку соотечественников на Украину

Президент России Владимир Путин может принять меры в ответ на решение французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину. Такое мнение высказывает колумнист The Washington Post Ли Хокстадер.
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Как пишет журналист, "самым незыблемым с самого начала стал запрет на размещение западных войск". Однако "прежние жесткие ограничения на эскалацию были отброшены в интересах обеспечения выживания Украины", а значит, "этот основополагающий запрет выглядит более шатким, чем когда-либо".

Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов, но Москва может решиться на удары конкретно по этим французским инструкторам. Как полагает Хокстадер, сделать это российские власти могут для того, чтобы "унизить Макрона", который превратился в одного из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, благодаря которым французские военные инструкторы смогут легально посетить учебные центры на Украине.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что на Украине уже есть западные "инструкторы в виде наемников", которые обслуживают высокоточное оружие. Однако "они несут потери".

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