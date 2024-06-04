Александр Камкин: "С территории Германии теперь официально исходит угроза войны"

Берлин втягивают в военное противостояние с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно сделал Украине подарок, разрешив наносить удары немецким оружием по территории России, прилегающей к Харьковской области. Но Киеву это вряд ли поможет, зато в Берлине скандал. Оппозиция требует от канцлера объяснений. Так, депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что тот, кто "принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию".

О действиях Берлина с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им.Е.М.Примакова РАН.

"НАТО официально ведет боевые действия против России. Да, через ПРОКСИ-силы в виде СВУ. Полетное задание в ракеты закладывает явно не операторы ВСУ. Соответственно, поставки вооружений… По объему участия НАТО можно сказать… Макрон говорил, что пошлет инструкторов. Такое впечатление, что у каждого "свушника" есть личный репетитор из стран НАТО, который объясняет, что и как делать. Вот такова степень участия стран НАТО в нынешнем конфликте.

Что касается Сары Вагенкнехт... Она, пожалуй, одна из немногих в Германии, кто действительно пытается ставить вопрос о том, что Германию, как и всю Европу, втягивают в военное противостояние с Россией. Шольц нарушил Основной закон Германии. В Конституции Германии говорится, что с территории Германии никогда не должна исходить угроза войны. Зеленый свет террористическому украинскому режиму на удары немецким оружием по территории России – это что? Это означает, что с территории Германии официально, с подачи Шольца, Писториуса и других исходит угроза войны. Это нарушение Конституции Германии. Ну как еще больше? Я уж молчу про уровень деградации немецкого политического класса", - заявил Камкин.

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