Не допустил прорыва рубежей: новые подвиги российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Старший сержант Артем Горбатенко и его штурмовой отряд заметили колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону российского батальона. Организовав засаду, группа открыла огонь по радикалам. Артём лично уничтожил БМП противника и до 11 неонацистов, не допустив прорыва рубежей с фланга.

Гвардии ефрейтор Роман Петраков обнаружил установленные неприятелем заграждения, за которыми находилась позиция ВСУ. Несмотря на численное превосходство боевиков, наше подразделение неожиданно ударило по противнику. Враг понес большие потери и отступил, а группа разминирования Петракова продолжила расчищать путь для атаки российских войск.

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