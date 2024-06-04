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Мигранты в России начали работать за еду

09:27
  • вторник
  • 04 июня 2024

В Тюмени за продукты питания готовы вскопать огород и передвинуть тяжести

В Тюмени появились мигранты, которые готовы работать за еду. Группы "иностранных специалистов" ходят по дачным поселкам и предлагают неквалифицированный труд в обмен на продукты. Об этом сообщает сайт Ura.ru.

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Расплатиться продуктами можно, например, за перекопку участка, вынос строительного мусора или перемещение крупногабаритных вещей. Агентство сообщает, что желающих поработать за еду видели рядом с микрорайоном Березняки.

Квалифицированный труд - электрика, водоснабжение – оплачивается исключительно деньгами. Кроме того, агентство отмечает, что в последнее время расценки на услуги у мигрантов подросли.

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