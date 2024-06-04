Мигранты в России начали работать за еду

В Тюмени за продукты питания готовы вскопать огород и передвинуть тяжести

В Тюмени появились мигранты, которые готовы работать за еду. Группы "иностранных специалистов" ходят по дачным поселкам и предлагают неквалифицированный труд в обмен на продукты. Об этом сообщает сайт Ura.ru.

Расплатиться продуктами можно, например, за перекопку участка, вынос строительного мусора или перемещение крупногабаритных вещей. Агентство сообщает, что желающих поработать за еду видели рядом с микрорайоном Березняки.

Квалифицированный труд - электрика, водоснабжение – оплачивается исключительно деньгами. Кроме того, агентство отмечает, что в последнее время расценки на услуги у мигрантов подросли.

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