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Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Макаревича*

08:50
  • вторник
  • 04 июня 2024

Он высказывался против СВО

Следственный комитет начал проверку в отношении лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр).

Как рассказали в правоохранительных органах ТАСС, высказывания Макаревича* проверяют на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности — это преступление предусмотрено статье1 280 Уголовного кодекса России.

Поводом для начала проверки стало обнародование беседы музыканта с пранкерами. Макаревич*, думая, что общается с украинским президентом, высказался в поддержку Украины и против спецоперации.

Ранее в российских правоохранительных органах предупреждали, что дело в отношении Макаревича* может быть возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Указанная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

При этом сам Макаревич* заявлял, что статус иностранного агента — "это позор не для того, кому его присваивают, а для страны, которая его придумала".

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

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