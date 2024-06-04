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В окружении Байдена рассказали о расхождении приоритетов с Украиной

09:27
  • вторник
  • 04 июня 2024

Речь идет о разрешении бить западным оружием по России

Соединенные Штаты разрешили Украине использовать переданное оружие для ударов по России, хотя и опасаются возможной эскалации конфликта — вплоть до применения ядерного оружия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.

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В окружении Байдена отметили, что украинскую сторону вероятные последствия ударов по России западным оружием беспокоят намного меньше, поскольку Киеву "больше нечего терять".

При этом источник отметил, что решение Вашингтона ограничить украинским войскам географию атак американскими вооружениями больше не имеет смысла, потому что ситуация изменилась.

Ранее в Пентагоне заявили, что США передали Украине точные инструкции о возможных ударах по России. В них четко сказано, куда можно бить американским оружием, в частности, одобрены удары по российским объектам, которые используются для наступления на Харьков. После этого представитель американского Совбеза Джон Кирби заверил, что украинская сторона понимает переданные ей инструкции и ограничения.

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Западу пора готовиться к обсуждению безоговорочной капитуляции киевского режима. В ближайшем будущем это будет единственным вопросом на конференциях по Украине, подчеркнул российский дипломат.

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