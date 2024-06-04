В Туле отец десятерых детей добился возвращения дочери в семью

Суд постановил вернуть девочку домой из детдома

Россиянин, в одиночку воспитывающий 10 детей, вернул старшую дочь из интерната.

Как стало известно РИА Новости, в 2023 году Мирзоали Шарипов развелся с женой после 14 лет брака. Пока мужчина работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, детей отправили в интернат. Отец уволился с работы и забрал детей к себе.

Я уволился с работы в Москве и вернулся в Поддубный. Комиссия несколько раз приходила ко мне с проверкой. Я навел порядок, купил продукты и одежду", - сообщил мужчина.

Но со старшей девочкой возникли сложности, так как она была рождена до заключения между родителями официального брака. Шарипов не смог сразу забрать ее из интерната, пришлось доказывать свое отцовство.

“Положительное решение суда уже у меня на руках, но теперь нужно дождаться, когда оно вступит в законную силу - через месяц", - сообщил многодетный отец РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"