В Швейцарии готовят "мирный саммит", но Россию не пригласили

Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится все меньше — "в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл". Такое заявление сделал во вторник. 4 июня, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик написал, что "все больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах". В качестве примера Володин напомнил, что США и ЕС " врут о своем стремлении к мирному урегулированию", но в то же время разрешают ВСУ наносить удары с использованием западного вооружения по территории России.

Володин предложил "самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам".

Он также предупредил, что попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал.

Источники ранее рассказали, что в Евросоюзе обсуждают различные варианты продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, но уже с привлечением России. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "это все пока гипотетические обсуждения".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров критически оценил готовящийся в Швейцарии саммит по Украине. Дипломат сравнил это мероприятие с педсоветом для двоечника, подчеркнув, что "так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"