В Приморье эвакуировали поезд Москва-Владивосток

Поступил звонок с сообщением о минировании состава

В Приморье эвакуировали пассажирский поезд Москва-Владивосток. Состав был остановлен на станции Ружино после того, как поступило сообщение о его минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по ДФО.

Из поезда эвакуировали 316 человек. На место вызвали транспортных полицейских. Состав осматривают на наличие опасных предметов. Отмечается, что сообщения о том, что телефонный террорист требовал денег не соответствует действительности.

С 2019 года по России периодически прокатываются волны ложных сообщений о минировании тех или иных объектов. Любую информацию силовики проверяют. однако ни одно из сообщений еще не подтвердилось ни разу.

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