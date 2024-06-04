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В Приморье эвакуировали поезд Москва-Владивосток

09:26
  • вторник
  • 04 июня 2024

Поступил звонок с сообщением о минировании состава

В Приморье эвакуировали пассажирский поезд Москва-Владивосток. Состав был остановлен на станции Ружино после того, как поступило сообщение о его минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по ДФО.

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Из поезда эвакуировали 316 человек. На место вызвали транспортных полицейских. Состав осматривают на наличие опасных предметов. Отмечается, что сообщения о том, что телефонный террорист требовал денег не соответствует действительности.

С 2019 года по России периодически прокатываются волны ложных сообщений о минировании тех или иных объектов. Любую информацию силовики проверяют. однако ни одно из сообщений еще не подтвердилось ни разу.

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