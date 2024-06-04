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Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

09:23
  • вторник
  • 04 июня 2024

Приём заявок длится месяц до 4 июля

В Москве начался приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Он отметил: главное условие - проект должен быть полезен городу и москвичам. В конкурсе 12 номинаций, которые охватывают все сферы развития столицы. Состязание полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы можно пройти онлайн.

Приём заявок длится месяц до 4 июля.

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