Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Приём заявок длится месяц до 4 июля
В Москве начался приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.
Он отметил: главное условие - проект должен быть полезен городу и москвичам. В конкурсе 12 номинаций, которые охватывают все сферы развития столицы. Состязание полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы можно пройти онлайн.
Приём заявок длится месяц до 4 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"