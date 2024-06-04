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В Москве прощаются с Артуром Чилингаровым

09:47
  • вторник
  • 04 июня 2024

В Храм Христа Спасителя на церемонию собираются депутаты Государственной думы

В Москве прощаются с депутатом Государственной думы, знаменитым полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя. Вход в церковь заставлен прощальными венками. Проститься с коллегой приехали депутаты Государственной Думы. 

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Умер полярный исследователь Артур Чилингаров

Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище. Напомним, ученый ушел из жизни 1 июня после долгой болезни. Ему было 84 года. 

Артур Чилингаров родился в Ленинграде. Во время блокады был вывезен в Северную Осетию, но затем вернулся в родной город. С 1969 года регулярно отправлялся в арктические экспедиции. В 2008 году получил звание Героя России. 

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Церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
Церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым
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