В Москве прощаются с Артуром Чилингаровым

В Храм Христа Спасителя на церемонию собираются депутаты Государственной думы

В Москве прощаются с депутатом Государственной думы, знаменитым полярным исследователем Артуром Чилингаровым. Церемония проходит в Храме Христа Спасителя. Вход в церковь заставлен прощальными венками. Проститься с коллегой приехали депутаты Государственной Думы.

Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище. Напомним, ученый ушел из жизни 1 июня после долгой болезни. Ему было 84 года.

Артур Чилингаров родился в Ленинграде. Во время блокады был вывезен в Северную Осетию, но затем вернулся в родной город. С 1969 года регулярно отправлялся в арктические экспедиции. В 2008 году получил звание Героя России.

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