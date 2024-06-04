Об этом рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Члены НАТО пытаются придумать, как им следует реагировать на инциденты, которые они связывают якобы с диверсионной деятельностью России в Европе. Такое заявление сделал во вторник, 4 июня, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В интервью The Financial Times Ринкевичс вменил в вину России повреждение подводного кабеля в Балтийском море. В связи с этим он предложил увеличить число морских патрулей НАТО или закрыть море для российских судов, однако заметил, что это крайний вариант, равносильный объявлению войны.

Тем не менее, политик заверил, что государства Североатлантического альянса не собираются выпускать ракеты по России из-за "мелких происшествий", такой вариант не рассматривается.

Ранее польский президент Анджей Дуда признавал, что непосредственная угроза нападения на Польшу со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. При этом он заявил, что "нельзя сказать, что угрозы вообще нет".

При этом выяснилось, что офицеры бундесвера тайно обсуждали участие в атаке ВСУ на Крымский мост. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что попытки представить это как "игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а в действительности Германия готовится к войне с Россией.

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