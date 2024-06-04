Однако никто из них на уговоры не поддался

Президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на конференцию в Швейцарию. Об этом рассказал во вторник, 4 июня, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат отметил в интервью ТАСС, что в попытках набрать кворум для швейцарского саммита "была задействована "тяжелая артиллерия". Однако все старания пошли прахом: лидеры стран СНГ отвергли попытки Зеленского, "никто из них на подобные уговоры не поддался".

Швейцарское мероприятие не имеет никакого отношения к восстановлению мира, подчеркнул Галузин. Это попытка наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум, создать видимость общемировой поддержки непроходной "формулы Зеленского", указал замминистра.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится все меньше — "в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл". Как пояснил политик, "все больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал нейтральные государства "понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они того или нет, означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского политического режима".

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