Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Новое место работы он не назвал

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин объявил во вторник, 4 июня, что уходит с должности главы региона. Он объяснил это переходом на новое место работы.

Как написал политик в своем Telegram-канале, за последние пять лет удалось многое сделать для развития Алтая, в том числе пережить непростые годы пандемии коронавируса, а сейчас регион помогает участникам спецоперации, приближая победу.

Хорохордин поблагодарил главу государства Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и Кремльза помощь республике. Он также выразил особую благодарность жителям Алтая, пожелав им благополучия, добра и мира.

Это уже третья неожиданная губернаторская отставка за последние дни. Ранее об уходе со своих постов объявили глава ХМАО Наталья Комарова и руководитель Самарской области Дмитрий Азаров. Они говорили о переходе на новую работу, но конкретных должностей не называли.

Кроме того, в пяти субъектах Российской Федерации (Курская. Калининградская, Тульская и Кемеровская области, Хабаровский край) работают временно исполняющие обязанности губернаторов, поскольку прежние главы регионов получили новые назначения федерального уровня.

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