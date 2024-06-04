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Ракетный комплекс "Бастион" поразил наземные цели ВСУ

10:17
  • вторник
  • 04 июня 2024

Все цели достигнуты

Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Бастион" нанес поражение наземным целям Украины.

Объекты были выявлены в ходе боевого дежурства, сообщили в Минобороны России. Получив данные, личный состав дивизиона выдвинулся в позиционный район, где выполнил пуски крылатых ракет.

"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", - сообщили в военном ведомстве (цитата по РИА Новости). 

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по военному объекту Украины в Днепропетровске. Предположительно, удар пришелся по складу или автопарку, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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