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ВСУ усилили обстрелы Каховского водохранилища

10:23
  • вторник
  • 04 июня 2024

Огонь ведется в том числе и кассетными боеприпасами

Обстрелы Каховского водохранилища со стороны ВСУ в последние дни усилились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. Он отметил, что стреляют не прицельно. Используют в том числе и кассетные боеприпасы.

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Несколько раз в неделю российским бойцам на этом направлении приходится уничтожать вражеские дроны. Собеседник агентства предположил, что ВСУ нужно отчитаться об использовании боеприпасов, "добить" до каких-то показателей.

Напомним, ВСУ в ночь на 6 июня прошлого года ударили по Каховской ГЭС и частично повредили плотину. В результате произошел нерегулируемый сброс воды из водохранилища. Прибрежные районы подтопило. А затем водохранилище полностью обмелело.

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