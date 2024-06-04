"Надень каску и не морочь голову": Макрону предложили поехать на Украину

Пусть он лично примет участие в боевых действиях

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону самому поехать на Украину и принять участие в боевых действиях.

Так он прокомментировал инициативу французского лидера создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

"Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", - сказал Сальвини на предвыборном мероприятии (цитата по РИА Новости).

Сальвини неоднократно критиковал руководство НАТО и ЕС за постоянное наращивание военной поддержки Киева и готовность снять ограничения на удары по российской территории.

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