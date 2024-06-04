"Лето в Москве": на Патриарших прудах 6 июня пройдет модный показ

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет с 5 по 9 июня

На Патриарших прудах состоится гранд-показ коллекции российских дизайнеров. В шоу примут участие около 100 профессиональных моделей, а также выпускницы 2024 года.

С 5 по 9 июня в столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота". На трех площадках в центре города: Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах гостей ждут мастер-классы по стилю и визажу, выступления модных спикеров, встречи с бьюти- и фешен-блогерами, а также гранд-дефиле. Главная тема фестиваля — "Модная столица. Готовимся к выпускному".

На Тверской площади для выпускниц откроют бьюти-штаб с обучающими программами и диджей-сетами. Более чем 1500 девушкам помогут подобрать макияж и укладку, создав неповторимый образ для выпускного вечера. Для этого под навесом разместят бьюти-станции с визажистами, мастерами по прическам, стилистами и другими фешен-специалистами. Кроме того, на Тверской площади и Тверском бульваре пройдет около 30 мастер-классов по составлению мини-букетов, всех желающих научат делать подвески для сумок, а в лаборатории ароматов — создавать авторские духи.

С особыми приемами для стильных образов и основными модными тенденциями гостей площадки на Тверской площади со сцены познакомят бьюти-блогеры и звезды фешен-индустрии.

В рамках образовательной программы пройдут лекции. Среди них "Всегда с тобой" (обзор того, что должно быть в маленькой косметичке), "SOS-средства" (специалисты расскажут, как правильно бороться с неожиданными высыпаниями на лице), "Здоровая кожа" (с советами диетологов, дерматологов и нутрициологов по правильному питанию) и "Вечерний макияж" (о том, как создать свой образ на выпускной без помощи визажистов). Гости площадки также смогут познакомиться с российскими косметическими брендами, протестировать их продукцию и приобрести для себя подходящие товары на модном маркете. Там же будет представлена уходовая и декоративная косметика, аксессуары и украшения ручной работы.

На Патриарших прудах 6 июня в 17:00 начнется Beauty Night Out.

С 18:00 до 22:30 часть прилегающей территории станет пешеходной — Малая Бронная улица, Малый Козихинский, Ермолаевский, Малый и Большой Патриаршие переулки. Там будет перекрыто автомобильное движение. Участие в программе примут 46 бьюти-пространств и ресторанов, которые подготовили на этот вечер особое меню. Кроме того, гостей ждет экспресс-укладка и макияж для глаз, сессии с астрологом, тарологом, диджей-сеты. Главным мероприятием вечера станет гранд-показ, в котором примут участие около 100 профессиональных моделей, а также выпускницы этого года. На шоу, которое начнется в 21:00, представят коллекцию российских дизайнеров. В нее войдут наряды, подходящие и для выпускного вечера.

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Подавляющее большинство из них прибывает в столицу из российских регионов.

Для театралов за последние десять лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. При этом применяют современные технологии. В театрах теперь имеются мощные проекторы, мультимедийные экраны и свои студии звукозаписи.

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