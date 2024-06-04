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Собянин назвал этот сезон Дней исторического наследия самым успешным

11:20
  • вторник
  • 04 июня 2024

В нем приняли участие более 20 тысяч горожан

В столице в 24-й раз прошла акция "Дни исторического и культурного наследия".

Количество мероприятий в этом году побило рекорды – более тысячи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. В них приняли участие более 20 тысяч горожан. В программу проекта вошло более 300 объектов культурного наследия.

В 2024 году в городские маршруты включили использование технологии дополненной реальности – благодаря ей ожили авторы исторических памятников.

Дни исторического и культурного наследия проходили в Москве с 18 апреля по 31 мая. Главная цель праздника в этом году - показать современную жизнь столичных памятников.

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