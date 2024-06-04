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Новости СВО: Наступление в Донбассе идет сразу с трех направлений

11:56
  • вторник
  • 04 июня 2024

Российские войска продолжают успешно вытеснять ВСУ из Часового Яра

Если береговой ракетный комплекс "Бастион" подняли по тревоге, значит, разведка обнаружила какую-то очень важную цель. Через несколько часов после запуска ракет выяснилось: успешно атакованы пункты дислокации националистов и иностранных наемников в Изюме и Славянске, портовая инфраструктура в Одессе и военный аэродром в Кировоградской области. А в Часовом Яре российская авиация уничтожила позиции ВСУ в микрорайоне "Канал". И помогла нашим бойцам прорваться за реку Северный Донец.

А еще ВСУ бросили позиции и побежали из Карловки. Это небольшая деревня на Авдеевском направлении. Наши штурмовые отряды после разведки боем продвинулись в ней сразу на два километра. Не исключено, что уже к концу дня поселок перейдет под контроль российской группировки.

"Не было таких прям сильных, сильных укрепов у противника, были окопы, блиндажи, которые тоже быстро зачистили и выбили противника из них", - говорит командир штурмовой роты с позывным "Стрела".

Харьковская область. Вдоль дороги - взорванные и сожженные машины жителей городка Липцы. Людей, которые пытаются спастись от ВСУ и уехать в сторону российских войск, бандеровцы беспощадно обстреливают. Рискуя жизнями, наши бойцы подгоняют "УАЗик". Машина петляет, уклоняясь об вражеских дронов. Хотя в салоне только двое военных. Остальные - мирные жители. Вот, наконец, благополучно выбрались на асфальт. И только когда оказались в безопасности, люди впервые за последний месяц облегченно выдохнули.

"Наше ЗСУ в Украине, именно наше село спаливает, дома горят каждый день, какими-то фугасными или, не знаю, какими они там бомбами работают, и знают, что еще остались мирные люди, они же своих и убивают", - рассказывает беженец Борис Придачин.

Все имущество беженцев уместилось в три сумки. А единственная ценная вещь - икона Николая Чудотворца. Если бы остались, говорят мужчины, то вариантов было бы всего два: или насильно заберут в ВСУ, или бандеровцы сожгут вместе с домом. Но воевать с россиянами, то есть с братским народом, никакого желания. И уж тем более умирать за киевскую хунту.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр"

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