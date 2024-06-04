Китайский зонд взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта

Миссия уже считается успешной

Обратный путь к Земле начал китайский космический зонд "Чанъэ-6", который стартовал сегодня с поверхности Луны.

Впервые в истории он собрал и везёт на нашу планету образцы грунта с обратной стороны спутника. Около двух килограммов ценного груза, добытого при помощи бурения и манипулятора, находятся в специальном контейнере. На Луне остался установленный аппаратом китайский флаг.

Миссия была запущена 3 мая и уже считается успешной. 6 июня зонд должен пристыковаться к орбитальному модулю, а 25-го - прибыть на Землю.

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