Помощь нужна как можно скорее: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летней Вероники

У девочки редкое и очень опасное заболевание крови

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летней Вероники Рахматуллиной. У девочки редкое и очень опасное заболевание крови - миелодиспластический синдром. Нужна пересадка костного мозга и донор найден, но чтобы операция прошла успешно, необходим специальный препарат. Его стоимость почти 2 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

10-летняя Вероника очень ждала, когда, наконец, наступит лето - все ее рисунки только на эту тему. Но, увы, в ближайшие месяцы девочка не сможет ни купаться, ни загорать – врачи запретили.

"Катетер стоит. Мне его поставили из-за того, что завтра будут ставить другой катетер", - говорит Вероника.

Ребенок не до конца понимает всей опасности заболевания, но чувствует: что-то очень плохое и серьезное, раз из родного маленького городка на Ямале пришлось приехать в Санкт-Петербург. Здесь девочке будут делать срочную пересадку костного мозга:

"Если не сделать пересадку, это может в рак перейти", - говорит девочка.

Миелодиспластический синдром - так звучит диагноз Вероники. Редкое и очень опасное заболевание крови. Все началось неожиданно: жизнерадостный ребенок в одночасье стал вялым, бледным, угасал на глазах.

"Она такая подвижная была, активная. Куда только можно было, во все кружки совалась: и гимнастика, и карате, и на коньках. И вдруг вот так раз и все. Такое, конечно, никто не ждет", - говорит бабушка Галина Дорохина.

Папа девочки сражается на СВО. Маме, пока дочка болеет, категорически нельзя бросать работу. Поэтому на лечение вместе с Вероникой поехала бабушка.

"Ну а куда деваться-то? Кто поможет кроме меня? У него мама вообще старенькая, у супруга у Ириного. Только на меня надежда", - говорит бабушка.

Бабушка проводит с Вероникой все дни напролет: сидит рядом во время капельниц, утешает, когда у любимой внучки плохое настроение или самочувствие, а так часто бывает во время лечения.

"Тяжело. Вот мы приехали, через пять дней у нее ночью кровь пошла из носа. И плакать начала, что голова болит сильно", - рассказывает бабушка.

Состояние Вероники сейчас очень нестабильно. Трансплантацию нельзя откладывать. Донор найден. Но чтобы новый костный мозг прижился, и все усилия врачей не оказались напрасными, требуется очень дорогое лекарство. Его стоимость огромна - 1804200. Единственный выход для семьи девочки быстро собрать такие деньги - это обратиться за помощью ко всем неравнодушным:

"Я очень надеюсь на добрых людей. На их отзывчивые сердца. Что помогут собрать нам нужную сумму, и у нас все будет хорошо. Вероника выздоровеет, войдет в свое русло и будет подвижный живой человечек", - говорит бабушка.

До операции остались считанные дни. Собрать необходимую сумму нужно очень быстро. Иначе жизнь Вероники может оборваться. Бабушка старается держаться изо всех сил: "Надеемся на лучшее. С хорошими намерениями. Думаем, что все у нас будет хорошо. Не отчаиваемся пока".

Мама звонит ежедневно, пока она не может быть рядом, но очень скучает: "Береги себя, пожалуйста, заинька. Я за тебя переживаю, чтобы все хорошо прошло".

Больше всего на свете бабушка с внучкой любят сидеть рядышком, включив волшебный фонарик - его Веронике подарили в больнице, на счастье. Мечтают, что болезнь отступит. Обсуждают, что будут делать, когда вернутся домой. И мудрая бабушка учит верить в лучшее. Даже когда очень тяжело.

Необходимые препараты нужны уже сейчас, время упускать нельзя. Помощь Веронике нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вероники Рахматуллиной, программа 2006

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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