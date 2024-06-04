В России могут ввести ежегодные выплаты ко Дню защиты детей

Его отмечают 1 июня

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в законодательство, предусматривающие ежегодную выплату 20% прожиточного минимума на каждого ребенка. Приурочить эту выплату предлагается к Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

В документе, который внесли депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, говорится, что подобная выплата позволит взрослым "подарить детям еще один повод для радости и улыбки", а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов детей.

Эти деньги, в случае принятия поправок, не будут принимать в расчет доходов семей получателей при предоставлении им иных мер социальной поддержки, также выплата не будет относиться к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам, сообщает РИА Новости.

В январе 2023 года Госдума отказалась поддержать принятие законопроекта о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Авторы поправок отмечали, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу". Например, бюджет на сбор первоклассника в школу достигал 20 тысяч рублей, указывали парламентарии.

При этом первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы необходимо индексировать с учетом уровня инфляции. Она указала на то, что ценность таких выплат с учетом инфляции с 2019 года по 2023 сократилась более чем на треть.

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