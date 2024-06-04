Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

Если все процедуры будут выполнены, то статус страна получит к декабрю 2024 года

Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя при ЕАЭС. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, пишет РИА Новости. Он отметил, что соответствующий документ был получен 27 мая.

Ожидается, что предложение Ирана будет рассмотрено в установленном порядке. Для получения статуса наблюдателя есть определенная процедура. Если все будет пройдено, то Иран сможет получить статус уже в конце декабря этого года.

Напомним, в Евразийский экономический совет входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Еще три страны имеют статус наблюдателей. Это Узбекистан, Куба и Молдавия.

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