ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Иран хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС

12:50
  • вторник
  • 04 июня 2024

Если все процедуры будут выполнены, то статус страна получит к декабрю 2024 года

Иран заинтересован в получении статуса наблюдателя при ЕАЭС. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, пишет РИА Новости. Он отметил, что соответствующий документ был получен 27 мая.
Мишустин оценил продовольственную безопасность стран ЕАЭС

Ожидается, что предложение Ирана будет рассмотрено в установленном порядке. Для получения статуса наблюдателя есть определенная процедура. Если все будет пройдено, то Иран сможет получить статус уже в конце декабря этого года.

Напомним, в Евразийский экономический совет входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Еще три страны имеют статус наблюдателей. Это Узбекистан, Куба и Молдавия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг ЕАЭС
Флаг ЕАЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.