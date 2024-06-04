В Чехии из-за проливных дождей резко вырос уровень воды в реках

В Праге закрыли для посещения часть набережных

В Чехии резко начал подниматься уровень воды в реках. Произошло это из-за ливней, которые идут в стране последние несколько дней. Об этом сообщает портал Idnes.

По данным журналистов наиболее сложная ситуация на северо-востоке республики. Так в городе Тржинец течение реки Олша снесло пешеходный мост. А находящееся на набережной здание дома престарелых затопило. Затоплены и подвалы домов, расположенных вблизи реки. Откачивать воду приходится пожарным.

В Праге власти города приняли решение закрыть набережные реки Влтава. Уровень воды постоянно повышается. Метеорологи прогнозируют продолжение ливней. А значит возможность локальных наводнений.

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