МИД России также прокомментировал случившееся

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер не смог вылететь из Нью-Йорка в Стамбул, откуда он планировал добраться до Санкт-Петербурга. Военный эксперт собирался участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.

Однако сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли паспорт Риттера, объяснив свои действия приказом Госдепартамента США. Аналогичным образом поступили в отношении экс-судьи Эндрю Наполитано, автора подкаста Judging Freedom.

Риттер заверил, что не оставит попыток ездить в Россию, поскольку стремится "участвовать в деятельности по продвижению улучшения отношений между нашими странами", сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала случившееся в своем Telegram-канале. Она поинтересовалась, чем руководствовались американские власти — первой поправкой к Конституции США или четвертой. Первая поправка гарантирует защиту от посягательств на гражданские свободы, включая свободу слова и собраний, а четвертая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.

Скотт Риттер регулярно делает заявления о российско-украинском конфликте, которые идут вразрез с официальной позицией коллективного Запада. Он еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, отмечал американский эксперт.

Также Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление США планировало удар по России с территории Украины с 2014 года, для этой цели специально строились военные базы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"