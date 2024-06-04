Мэр Москвы: В столице появилась уникальная стартап-экосистема для молодежи

Начинающие предприниматели могут выбрать любую из шести программ

Первый в стране хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале. Он назвал это "уникальной экосистемой" для тех, кто хотел бы запустить свой стартап в главном городе страны.

"С ее помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров", — написал мэр Москвы.

Здесь собраны инициативы таких организаций, как Агентство инноваций Москвы, АНО "Развитие человеческого капитала" и ГБУ "Малый бизнес Москвы". Начинающие предприниматели могут выбрать любую из шести программ.

Молодым бизнесменам доступна самая масштабная в стране программа развития технологических проектов "Академия инноваторов". Здесь же будет хакатон "Лидеры цифровой трансформации". Также будет проводиться конкурс новаторских идей "Новатор Москвы" и чемпионат "Технолидеры Москвы". Для тех, кто делает первые шаги в предпринимательской деятельности, откроется "Школа бизнеса МБМ". А для подростков от 14 лет – программа развития навыков и компетенций "Бизнес. Старт". Все подробности можно найти на платформе i.moscow.

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