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Латвия предостерегла от закрытия Балтики для российских судов

12:01
  • вторник
  • 04 июня 2024

Это будет равносильно объявлению войны России, считают в Риге

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет равнозначно "объявлению войны" России. Такое мнение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Как заявил политик в интервью The Financial Times, западные страны должны быть готовы обсудить все варианты возможного ответа и инструментов воздействия, хотя есть опасения, что любые шаги могут привести к эскалации напряжения с Россией.

Ранее в Латвии всерьез заговорили о том, чтобы закрыть Балтийское море для России. Однако заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море НАТО, а "такие фигуры речи используют легковесные политики".

До того министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил закрыть Финский залив для российских кораблей и сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. По его мнению, общая система ПРО Финляндии и Эстонии позволит сделать это.

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