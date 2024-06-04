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Цирк на проспекте Вернадского отреагировал на сообщения о своем сносе

12:15
  • вторник
  • 04 июня 2024

Здание не реконструировалось с момента открытия

Информация о сносе большого московского цирка на проспекте Вернадского не соответствует действительности.

Здание цирка старое, оно ни разу серьезно не реконструировалось с 1971 года, однако в настоящий момент речь о ремонте или сносе пока не идет, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка.

"Сейчас официальной информации о сносе или реконструкции, или о каком-либо ремонте нет",- рассказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях Гагаринского района столицы появились сообщения о планах снести задние большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Цирк на проспекте Вернадского - самый большой стационарный цирк в Европе. Он перешел в собственность Москвы в конце 2017 года. По словам его замдиректора Татьяны Запашной, цирк должен вернуть себе "мировой статус".

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