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Турция задумалась о вступлении в БРИКС

12:42
  • вторник
  • 04 июня 2024

Этот формат расширяется все активнее

Турция хотела бы стать членом БРИКС и рассматривает такую возможность. Соответствующее заявление сделал во вторник, 4 июня, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Дипломат намеревается посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав внешнеполитических ведомств стран — членов БРИКС.

Фидан, подтвердив желание Турции войти в состав БРИКС, отметил, что "мы посмотрим, как пойдет дело в этом году", сообщает РИА Новости.

Растет не только количественный состав БРИКС — расширяется качественное сотрудничество членов этого формата. Ранее российский министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Москва планирует продвигать тему расчетной единицы на площадке БРИКС. При этом говорить о введении единой валюты в рамках этого объединения преждевременно.

Кроме того, в планах России — создание общей зерновой биржи БРИКС. По подсчетам российского Союза экспортеров зерна, пятерка членов — основателей этого формата (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обеспечивает 40% мирового рынка зерна.

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