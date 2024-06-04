В НАТО ищут пути переброски войск из США на случай войны с Россией

Разрабатываемый план предполагает создание устойчивых логистических цепочек

Члены НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта с Россией. Об этом во вторник, 4 июня, рассказали информированные источники.

Как пишет The Daily Telegraph, уже началась работа над многочисленными сухопутными коридорами, которые позволили бы оперативно перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной войны с Россией в Европе.

Согласно этому плану, ВС США могут высадиться в одном из пяти заранее определенных портов, а затем военных перебросят по подготовленным логистическим путям.

При этом могут быть задействованы порты Нидерландов, Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и прибалтийских государств, рассказали собеседники издания.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечал, что члены НАТО пытаются придумать, как им следует реагировать на инциденты, которые они связывают якобы с диверсионной деятельностью России в Европе. Однако он заверил, что государства альянса не собираются выпускать ракеты по России из-за "мелких происшествий".

При этом президент Болгарии Румен Радев заявил, что эскалацию конфликта на Украине допустил Запад: это НАТО нарушила красные линии, которыми являлось ограничение географических рамок конфликта территорией Украины, а также недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России.

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