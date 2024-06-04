Белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России

За наемничество

Басманный суд России арестовал белорусского гребца Павла Шурмея, который воюет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дело расследуется по статье об участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Как сообщили в суде, спортсмена отправят в СИЗО на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

Ранее СКР потребовал заочного ареста спортсмена и еще троих иностранцев за участие в боевых действиях против России на Украине. МВД России объявило Шурмея в розыск, следует из базы ведомства.

В Белоруссии на Шурмея возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, напоминает РИА Новости.

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