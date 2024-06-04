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Кремль опроверг планы слияния Республики Алтай и Алтайского края

13:18
  • вторник
  • 04 июня 2024

Это не обсуждается

Кремль не обсуждает возможность объединения двух субъектов Российской Федерации — Республики Алтай и Алтайского края. Об этом во вторник, 4 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке

Журналисты попросили спикера Кремля прокомментировать эту тему после объявления губернатора Алтая Олега Хорохордина о своей отставке. При этом о новом месте работы политик ничего не сказал.

Говоря о слиянии регионов, Песков подчеркнул, что "каждый конкретный случай уникален", но что касается Республики Алтай и Алтайского края, "никакого обсуждения на этот счет нет", сообщает ТАСС. Сейчас на повестке дня нет соответствующей темы, резюмировал Дмитрий Песков.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что в нашей стране существует группа регионов, которые нуждаются в объединении. Она подчеркнула, что укрупнение регионов – это не самоцель, а вопрос эффективности, к которому необходимо подходить продуманно.

Дмитрий Песков в 2021 году заявлял, что возможности объединения российских регионов в Кремле не исключают, однако инициатива в этом вопросе должна исходить от народа. Он уточнял, что объединение субъектов возможно, если "экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения".

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