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Песков предупредил, что ждет французских инструкторов на Украине

12:54
  • вторник
  • 04 июня 2024

Они прибывают в зону СВО

У иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) независимо от гражданства нет иммунитета от ударов по ним со стороны российских военных. Об этом во вторник, 4 июня, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин рассказал о западных инструкторах под видом наемников на Украине

Комментируя присутствие в зоне специальной военной операции инструкторов из других государств, спикер Кремля подчеркнул, что "неважно они французские или не французские".

Россия продолжает СВО в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим. При этом "у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее колумнист The Washington Post Ли Хокстадер предупредил, что президент России Владимир Путин может принять меры в ответ на решение французского коллеги Эмманюэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину. По мнению журналиста, сделать это российские власти могут для того, чтобы "унизить Макрона", который превратился в одного из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров.

Между тем вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону самому поехать на Украину и лично поучаствовать в боевых действиях. Так итальянский политик ответил на инициативу Макрона сформировать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

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