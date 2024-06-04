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Электрика убило током в детском саду в Подмосковье

13:18
  • вторник
  • 04 июня 2024

Мужчина случайно коснулся рукой оголенного провода

Электрик погиб прямо на рабочем месте в Подмосковье. 39-летний мужчина трудился в детском саду-новостройке в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

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Здание достраивали и готовили к сдаче. ЧП произошло 4 июня. Мастер при проведении электромонтажных работ дотронулся руками до оголенного провода, который лежал у металлического забора. Мужчина потерял сознание.

Коллеги пытались оказать больному "первую помощь". Скорая помощь прибыла по вызову, когда пациенту уже ничем нельзя было помочь. Врачи лишь констатировали смерть.

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