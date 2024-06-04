Ракетная опасность объявлена в Курчатове, где расположена Курская АЭС

местным жителям велели спрятаться в укрытия

В городе Курчатов (Курская область), где расположена атомная электростанция (АЭС), объявили ракетную опасность.

Местным жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Курчатов: ракетная опасность!", - написал он в своем telegram-канале.

Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной. В нем находится Курская АЭС, которая является важнейшим узлом единой энергетической системы России.

UPD (13:47 мск): ракетная опасность отменена.

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