Ракетная опасность объявлена в Курчатове, где расположена Курская АЭС

местным жителям велели спрятаться в укрытия
В городе Курчатов (Курская область), где расположена атомная электростанция (АЭС), объявили ракетную опасность.
Местным жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Курчатов: ракетная опасность!", - написал он в своем telegram-канале.
Курчатов расположен примерно в 70 километрах от границы с Украиной. В нем находится Курская АЭС, которая является важнейшим узлом единой энергетической системы России.
UPD (13:47 мск): ракетная опасность отменена.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"