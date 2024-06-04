Песков прояснил тему "резиденции Путина" на Алтае

СМИ тиражируют слухи о такой резиденции

На Алтае нет президентской резиденции, что бы ни писали на этот счет некоторые средства массовой информации. Об этом во вторник, 4 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля уточнил, что официальная резиденция президента — это "те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны".

Однако в перечне таких объектов нет резиденции главы государства на Алтае, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава Хакасии Виктор Зимин предложил создать в Сибири "туристическое кольцо", объединив Кузбасс, Алтай, Туву и Хакасию. Политик в беседе с Путиным отметил, что Южная Сибирь обладает уникальной природой, а автомобильная трасса позволит превратить регион в один из центров туризма.

Оценить красоты региона Путин мог во время личных поездок — например, побывав в сибирской тайге в отпуске в 2019 году. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сопровождавший президента, рассказал, что Путин самостоятельно готовит "шикарный" шашлык в маринаде по собственному рецепту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"