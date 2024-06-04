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Суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского

13:53
  • вторник
  • 04 июня 2024

Заявитель несколько раз пытался добиться признания отцовства

Никулинский районный суд Москвы во вторник, 3 июня, удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания в отношении него отцовства политика Владимира Жириновского.

Как рассказали в пресс-службе суда, рассмотрение иска завершено — требования заявителя в части признания отцовства Жириновского удовлетворены.

Эйдельштейн пока не давал комментариев по этому поводу, сообщает РБК.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Официально у политика был один сын — Игорь Лебедев, на матери которого Жириновский был женат с 1971 по 1978 год, а затем — с 1996 года до конца жизни лидера ЛДПР.

В 1986 году от Жанны Газдаровой у Жириновского родился сын Олег, которого политик официально не признал. Олег работал советником-экспертом в аппарате администрации Смоленской области, баллотировался в заксобрание Северной Осетии.

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Олег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн
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