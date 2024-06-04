Австрия просит лишить Венгрию права голоса в ЕС

Венгрию могут лишить права голоса в рамках ЕС. Этого требует теперь уже Австрия. Правительство страны поддержало предложение Бельгии. Санкции предлагают ввести за отказ помогать Киеву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя австрийского МИДа.

В ЕС считают, что все 27 членов союза должны придерживаться принципов, на которых он основан. И если страна регулярно нарушает эти правила, то она может лишиться права голоса временно. Это прописано в седьмой статье договора о Европейском Союзе.

1 июля Венгрия должна будет сменить Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Эти полномочия страна получит на полгода – до конца 2024-го.

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