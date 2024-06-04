Путин предложил вице-спикеру Совфеда Турчаку возглавить Республику Алтай

Хорохордин ушел в отставку

Президент России Владимир Путин предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.

"Республика Алтай – очень перспективный, но непростой регион: это многонациональная республика с очень глубокой историей <…> хороший потенциал развития", - заявил Путин в ходе видеосвязи.

В свою очередь Турчак поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал региона, говорится в сообщении Кремля.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке в связи с переходом на новое место работы.

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