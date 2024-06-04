В Москве пройдет более 150 мероприятий в честь Дня молодежи 

К программе присоединятся парки, библиотеки и другие городские пространства

Москва станет одной из главных площадок празднования Дня молодежи в России. Об этом во вторник, 4 июня, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Всего мы готовим больше 150 различных событий. Например, состоится телемост между Москвой и Владивостоком — двумя молодежными столицами страны в 2024 году. К программе присоединятся парки, библиотеки, культурные центры и другие городские пространства. Подробную карту мероприятий ближе к празднику опубликуют на портале"Молодежь Москвы.

В последние дни июня по всему городу пройдут спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты.

В парке культуры и отдыха "Ходынское поле" 29 и 30 июня организуют масштабный фестиваль под девизом "Объединяем Россию!". Он будет состоять из восьми тематических блоков: "Вместе с Родиной", "Вместе с карьерой", "Вместе со знаниями", "Вместе с добром", "Вместе со спортом", "Вместе с новым", "Вместе с креативом" и "Вместе со своим делом".

На фестивале выступят 100 лекторов и экспертов, проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб и многое другое. Так, все желающие смогут принять участие в создании гимна столичной молодежи в музыкальной лаборатории. Специалисты проекта "ВРаботе" проведут для гостей карьерные консультации, а команда "КиберМосквы" поделится советами по защите персональных данных.

Ранее глава комитета по туризму Москвы Евгений Козлов рассказал, что за первый квартал 2024 года туристический поток в Москву вырос на 19%. При этом жители города и сами становятся "туристами". Они обеспечивают до 18% загрузки городских отелей — преимущественно, помещения арендуют с целью проведения свадеб и корпоративных мероприятий.

С 18 апреля по 31 мая в столице проводились дни исторического и культурного наследия. В городские маршруты включили использование технологии дополненной реальности – благодаря ей ожили авторы исторических памятников. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что количество мероприятий в этом году побило рекорды – более тысячи, их участниками стали свыше 20 тысяч человек.

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