НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отмечает 100-летний юбилей

В учреждении проводят самые инновационные операции

Знаменитой детской клинике Рошаля - 100 лет. Свой юбилей Институт неотложной детской хирургии и травматологии встречает полностью обновленным. Юные пациенты поступают сюда после серьезных ДТП, техногенных аварий, падений с высоты и не только. В каждом случае для каждого пациента это особая история спасения.

Очень тяжелая травма голени. Семнадцатилетняя Ангелина неудачно упала, катаясь на электросамокате. Ей уже сделали одну операцию.

"У меня каждые три дня анализы, это чтобы смотреть восстановление ноги. Сейчас моя нога на фильтрации, чтобы грязь убиралась, рана очень грязная, потому что она была получена на дороге", - рассказала Ангелина.

Вакуумная терапия, дренаж и технологии, способствующие правильному заживлению. Вторым этапом уже будут выполнять пластику раны. О методах лечения и оборудовании, которое есть сейчас, сто лет назад приходилось лишь мечтать. А служба оказания помощи детям с тяжелыми травмами возникла в 1924-м году. В этих зданиях на базе госпиталя четвертой гвардейской дивизии появились первые детские палаты.

"Сначала это было несколько коек, четыре-шесть коечек, потом потихонечку коечный фонд детский стал увеличиваться, и в 1936 году это учреждение стало полностью детским", - рассказал Александр Брянцев, директор НИИ НДХиТ, заслуженный врач России.

Сейчас это клиника, где ежедневно спасают жизни юным пациентам. Тем, у кого тяжелые травмы после ДТП, техногенных аварий, падений с высоты. Случаи бывают экстраординарные. Совсем недавно выписали пятилетнего ребенка, который упал с двенадцатого этажа.

"Было три остановки сердечной деятельности, наши анестезиологи-реаниматологи справились с этой ситуацией, было обширное повреждение мягких тканей, костей, тяжелая была ситуация, но мы в какой-то степени, и в какой-то степени сам ребенок - организм справился, и он на своих ножках ушёл от нас", - рассказал Рубен Налбандян, руководитель отдела ран, раневых инфекций отделения гнойной хирургии НИИ НДХиТ.

В отделении эндоскопии - показывает заведующая Анастасия Харитонова - есть свой сундучок с "драгоценностями". Все разнообразные предметы из этой "коллекции" были проглочены детьми. Чаще всего их интересуют монеты, и они-то, кстати, самые безопасные. Если не застряли в пищеводе, пациентов отправляют домой - для организма лучше, если всё пойдет естественным путем. А вот батарейки, магниты уже могут нести угрозу жизни.

"Есть такой достаточно тяжелый болт, это от детской кроватки, ребёнок просто-напросто нашёл и съел. Но он тяжелый, он не вышел из желудка, поэтому мы, конечно, доставали его эндоскопически", - говорит Анастасия Харитонова, заведующая отделением эндоскопии НИИ НДХиТ.

В этом отделении проводят не только эндоскопические исследования, но и все существующие на данный момент в мире инновационные операции. У одиннадцатилетнего мальчика была стрессовая язва желудка, произошло практически полное зарастание его просвета. Он не мог есть. В качестве лечения выбрали не операцию по удалению части желудка, а баллонную дилатацию.

"Мы с помощью специальных баллонных расширителей увеличиваем просвет этого стенозированного участка. После нескольких сеансов ребёнок ест совершенно спокойно пищу, прибавляет в весе", - отметила Анастасия Харитонова.

Аурика с трехлетним сыном 20 дней провели в клинике. У мальчика - серьезная травма ноги. Речь шла даже об ампутации, но, к счастью, удалось её избежать.

"Здесь вообще команда врачей - они все действуют как единый организм. Просто, если честно, огромную благодарность испытываю к ним. Видно, что это люди ...ну это не просто какая-то работа, а служение, служение людям", - говорит Аурика.

И очень важно, что здесь не только спасают в ситуациях, когда есть угроза жизни. Но и практически сразу начинается процесс реабилитации, детям помогают восстанавливаться после самых тяжелых травм.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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