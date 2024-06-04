В Москве стартовал второй сезон "Зарядок долголетия"

Подготовлены сотни площадок во всех округах и районах города

Активное лето! В столице начались "Зарядки долголетия" для людей "серебряного" возраста. Первая прошла у Большого театра, однако зарядиться здоровьем можно будет и на других площадках по всему городу до сентября. Специальная подготовка не требуется, достаточно просто желания.

Начать утро с зарядки - что может быть лучше? Особенно, если ведет ее звезда фигурного катания Евгения Медведева. И все происходит в самом центре столицы - на Театральной площади напротив Большого театра. Стартовал второй сезон "Зарядок долголетия". А это значит, что у москвичей "серебряного" возраста лето будет бодрым и насыщенным разными впечатлениями.

"В этом году у нас уникальный сезон, мы подготовили для людей старшего поколения 800 площадок во всех округах и районах города, различные активности. Самые разнообразные - это и скандинавская ходьба, и зарядка, и танцы, и пешие экскурсии. Я надеюсь, что всем понравится новый сезон, предлагаю всем присоединиться к нашей активной и бодрой жизни", - отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Раз в неделю известные спортсмены будут делиться своими эффективными элементами тренировок и ЗОЖ - секретами. Фигуристу Роману Костомарову так понравилась атмосфера, что он уже начал подсчитывать, когда же сам станет частью команды "Московского долголетия".

Зарядки будут проходить все лето на самых знаковых точках города. Расписание и адреса можно узнавать на сайте проекта "Московское долголетие".

Также по летнему графику будут работать и сами центры "Московского долголетия". Много занятий перенесли на свежий воздух, а в некоторых даже открыли клуб, где можно выращивать овощи и ягоды.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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