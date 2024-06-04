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В Москве открылась фотовыставка о деятельности новых православных приходов

15:09
  • вторник
  • 04 июня 2024

Как новые общины помогают многодетным семьям, одиноким людям, беженцам и участникам СВО

В Москве открылась фотовыставка "Жизнь и социальная деятельность новых православных приходов".

Экспозиций две: одна - у прудов "Радуга" на Вешняковской улице, другая - рядом с "Планетой КВН" на Шереметьевской. Посетители смогут узнать как новые общины, появившиеся в столице благодаря Программе строительства православных храмов, помогают многодетным семьям, одиноким людям, беженцам и участникам СВО.

Кроме того, выставка рассказывает о работе воскресных школы, кружков и секций.

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