В Москве открылась фотовыставка о деятельности новых православных приходов

Как новые общины помогают многодетным семьям, одиноким людям, беженцам и участникам СВО
В Москве открылась фотовыставка "Жизнь и социальная деятельность новых православных приходов".
Экспозиций две: одна - у прудов "Радуга" на Вешняковской улице, другая - рядом с "Планетой КВН" на Шереметьевской. Посетители смогут узнать как новые общины, появившиеся в столице благодаря Программе строительства православных храмов, помогают многодетным семьям, одиноким людям, беженцам и участникам СВО.
Кроме того, выставка рассказывает о работе воскресных школы, кружков и секций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"