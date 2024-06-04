У снежных барсов в Московском зоопарке появился новый вольер

Молодая пара хищников уже осваивает новый дом

Территория снежного барса. Сегодня в Московском зоопарке для этих редких животных открыли современный вольерный комплекс.

Уличная часть - 600 квадратных метров, внутренняя - более 100. Внешне вольер напоминает участок горного хребта - привычная среда обитания ирбисов. На каменистом склоне растут ели, сосны, берёзы, можжевельник, а ещё трава и мох.

Молодая пара царственных хищников - Унцик и Дайна - уже осваивает новый дом. Теперь свободолюбивым зверям точно есть, где поиграть и отдохнуть. Правда, пока они прячутся от солнца в тени.

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