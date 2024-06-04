Коллекция Дарвиновского музея пополнилась изъятыми на таможне чучелами

Ассортимент достаточно широкий

Коллекция Дарвиновского музея пополнилась новыми экземплярами. Шесть чучел редких птиц и две тюленьих голов обнаружили среди посылок на Центральной почтовой таможне и конфисковали. Все эти животные находятся под охраной СИТЕС, вывезти их очень непросто. Теперь экзотику можно увидеть в постоянной экспозиции. Что ещё и, главное, как провозят нелегальные торговцы.

Улететь в дальние страны эти птицы не успели - таможня не пропустила. Еще два года назад чучела краснокнижных пернатых пытались незаконно отправить заграницу, а именно в США. Но уполномоченные органы ценный груз задержали и теперь перенаправили в коллекцию Дарвиновского музея.

"На этот раз к нам приехало 6 птиц и 2 млекопитающих. Все относятся к редким охраняемым, и перемещение через границу должно сопровождаться определенными документами. И все это придумано для того, чтобы защитить их от бесконтрольного уничтожения", - говорит Игорь Фадеев, главный хранитель Дарвиновского музея.

Как собирались маскировать отправление - непонятно. Некоторые птицы по размерам сравнимы с 10-летним ребенком. Например, черный гриф, может вырастать до 120 сантиметров в высоту и иметь размах крыльев до 3 метров. Самое печальное, что особый охранный статус особей делает их только привлекательнее для продавцов и коллекционеров. Таможенная служба далеко не первый раз пополняет собрание чучел Дарвиновского музея.

После попадания в музей изъятые трофеи принимают на хранение, а некоторые из них даже пополняют постоянную экспозицию. Такая судьба, например, у нильского крокодила, который появился здесь только в 2010 году. Кроме того, Дарвиновский музей периодически проводит специальную выставку, посвященную контрабанде животных и изделий из них. Там и можно посмотреть на все сокровища нелегальных торговцев. Ассортимент достаточно широкий. На эту выставку попадут и вновь прибывшие пернатые. Их отправителя уже привлекли к административной ответственности.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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