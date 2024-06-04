Путин назначил Турчака врио главы республики Алтай

И подписал указ об отставке Хорохордина

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы региона.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Об отставке Олега Хорохордина стало известно утро 4 июня. Он переходит на новое место работы. Андреф Турчак до назначения занимал должность вице-спикера Совета Федерации.

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