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В Москве простились с Артуром Чилингаровым

14:50
  • вторник
  • 04 июня 2024

Учёный скончался в субботу на 85-м году жизни

В Москве простились с Артуром Чилингаровым. Выдающегося полярного исследователя похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. А перед этим прошло отпевание в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Отдать дань памяти знаменитому полярнику и океанологу, герою Советского Союза и России пришли родные и коллеги, государственные и общественные деятели.

Артур Чилингаров был одним из самых известных специалистов по Арктике и Антарктике, внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Неоднократно избирался депутатом Государственной думы.

Учёный скончался в субботу на 85-м году жизни.
 

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Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
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